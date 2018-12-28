2018-12-28T08:35:32+03:00
Происшествия

В Омске после лобовой аварии легковушка вылетела в кювет

О пострадавших не сообщается [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске после лобовой аварии легковушка вылетела в кюветВ Омске после лобовой аварии легковушка вылетела в кюветФото: vk.com
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Авария произошла накануне поздно вечером у Телевизионного завода в Ленинском округе Омска. Очевидцы разместили фото последствий аварии в социальных сетях. По фотографиям видно, что произошло лобовое столкновение на перекрестке. От удара перед одной из машин сильно поврежден, второй автомобиль, «Жигули» унесло в кювет.

Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта, «Жигули» чудом не улетела в торговые павильоны и в толпу людей. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, однако о пострадавших пока ничего не сообщается. Вероятно, водители машин получили травмы, удар был очень сильный.

Омск авария на Телевизионке.

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