В Омске после лобовой аварии легковушка вылетела в кювет

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-28T08:35:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла накануне поздно вечером у Телевизионного завода в Ленинском округе Омска. Очевидцы разместили фото последствий аварии в социальных сетях. По фотографиям видно, что произошло лобовое столкновение на перекрестке. От удара перед одной из машин сильно поврежден, второй автомобиль, «Жигули» унесло в кювет.

Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта, «Жигули» чудом не улетела в торговые павильоны и в толпу людей. На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, однако о пострадавших пока ничего не сообщается. Вероятно, водители машин получили травмы, удар был очень сильный.