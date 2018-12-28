2018-12-28T07:24:23+03:00
Общество

Театральную площадь в Омске будут реконструировать по проекту голландцев и англичан

Работы запланированы уже на следующее лето
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
Изменить размер текста:

В Омске прошел Архитектурно-градостроительный совет. Одной из ключевых тем стала реконструкция Театральной площади в рамках федерального проекта по благоустройству. Уже известно, что проект будущих работ доверили создать КБ «Стрелка» и омское архитектурное бюро Александра Бегуна, при участии консультантов из Англии и Голландии.

Основная задача была непростой - сделать максимальное при ограниченных финансовых возможностях. Обещают, что после реконструкции пространство станет более обжитым и дружелюбным. Главный упор делается на озеленение. Там появятся каскадные газоны, а от дорожной пыли гуляющих будут защищать высаженные вдоль дороги кустарники.

- Наша концепция предусматривает пересмотр и улучшение пешеходных связей на этом участке, добавление элементов безбарьерной среды, также мы планируем сделать упор на развитие сквера возле театра, в том числе построить современную детскую площадку, а также дополнить уже существующую структуру пространства малыми архитектурными формами, - прокомментировал концепцию архитектор, автор дизайн-проекта благоустройства площади перед музыкальным театром Александр Бегун. - Особое внимание будет уделено озеленению - на этом участке нам хочется создать зеленый оазис, который стал бы местом притяжения для горожан.

А вот реконструкция фонтана перед Музыкальным театром пока не предусмотрена, она обойдется слишком дорого. Мэрия уже ищет подрядчика, который займется сметой проекта. А с наступлением тепла на объекте начнутся работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске мужчина погиб, пытаясь потушить машину
В Омске дорожники превратили припаркованную машину в сугроб
Стильный клуб для настоящих мужчин
В Омске к июлю полностью избавятся от наличной оплаты в транспорте
По Омску ездит новогодний автобус с Дедом Морозом и поздравляет горожан на остановках
Стал известен виновник крушения военного поезда в Омской области
Сбербанк расширил возможности потребительского кредитования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Оксана Фадина рассказала, что любит просыпаться 1 января рано утром
Под Омском водитель сбил лошадь и с травмами попал в больницу
Александр Бурков рассказал, что его новогодние каникулы закончатся уже 4 января
Всемирно известная модель Влада Рослякова под Новый год приехала в Омск
Тренер «Авангарда» рассказал, как отметит первый Новый год в России
В Омске в многоэтажке прорвало трубу и залило несколько этажей
В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф полмиллиона
В Омске на КамАЗ упал столб
Президент «Авангард» Сушинский высказался о судьбе «Арены-Омск»
В Омске уничтожили 600 килограммов лосося
В Омской области опечатали два опасных башенных крана
Опасные скотомогильники под Омском могут вызвать эпидемию
Британская писательница встретила Рождество в Омске за полчаса
В Омске в эти выходные откроют хаски-парк
Адвоката Веру Гончарову пытаются обвинить в организации бунта в омской ИК-6