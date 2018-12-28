Театральную площадь в Омске будут реконструировать по проекту голландцев и англичан

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-28T07:24:23+03:00

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В Омске прошел Архитектурно-градостроительный совет. Одной из ключевых тем стала реконструкция Театральной площади в рамках федерального проекта по благоустройству. Уже известно, что проект будущих работ доверили создать КБ «Стрелка» и омское архитектурное бюро Александра Бегуна, при участии консультантов из Англии и Голландии.

Основная задача была непростой - сделать максимальное при ограниченных финансовых возможностях. Обещают, что после реконструкции пространство станет более обжитым и дружелюбным. Главный упор делается на озеленение. Там появятся каскадные газоны, а от дорожной пыли гуляющих будут защищать высаженные вдоль дороги кустарники.

- Наша концепция предусматривает пересмотр и улучшение пешеходных связей на этом участке, добавление элементов безбарьерной среды, также мы планируем сделать упор на развитие сквера возле театра, в том числе построить современную детскую площадку, а также дополнить уже существующую структуру пространства малыми архитектурными формами, - прокомментировал концепцию архитектор, автор дизайн-проекта благоустройства площади перед музыкальным театром Александр Бегун. - Особое внимание будет уделено озеленению - на этом участке нам хочется создать зеленый оазис, который стал бы местом притяжения для горожан.

А вот реконструкция фонтана перед Музыкальным театром пока не предусмотрена, она обойдется слишком дорого. Мэрия уже ищет подрядчика, который займется сметой проекта. А с наступлением тепла на объекте начнутся работы.