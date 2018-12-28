2018-12-28T07:12:50+03:00
Общество

В Омске к июлю полностью избавятся от наличной оплаты в транспорте

Иначе везде придется устанавливать кассы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске к июлю полностью избавятся от наличной оплаты в транспортеВ Омске к июлю полностью избавятся от наличной оплаты в транспортеФото: vk.com
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С 1 января оплатить наличными за проезд в общественном транспорте станет существенно дороже - 30 рублей вместо 25. Такая мера нужно, чтобы контролировать поступление налогов и учитывать все поездки горожан, совершенные на автобусах и маршрутках.

Глава департамента транспорта Александр Вялков заявляет, что в скором времени, уже к 1 июля общественный транспорт полностью перейдет на безналичный расчет:

- В июле вступает в действие закон о применении контрольно-кассовых машин. На самом деле он уже работает, но есть отсрочка до 1 июля для тех предпринимателей, которые осуществляют перевозку пассажиров. В этой ситуации два пути как у муниципального транспорта, так и у частного — либо перейти полностью на безналичную систему, либо установить в салоне кассовый аппарат, — цитирует НГС главу дептранса.

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