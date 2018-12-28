2018-12-28T08:29:39+03:00
Спорт

Стало известно, какую площадку сделают на «Арене Омск»

Здание ждет реконструкция
Станислав МУХИН
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О проблемах с "Ареной-Омск" стало известно этим летом, буквально накануне старта сезона в КХЛ. Выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Из-за этого "Авангард" вынужденно играет домашние матчи в Балашихе.

Долгое время судьба арены была непонятно. Руководство решило, что с ней делать: сносить здание и строить новую площадку или реконструировать объект. В итоге президент клуба Максим Сушинский заявил, что здание все же будут ремонтировать. Так же стало известно, что на "Арена-Омск" полностью заменят ледовую площадку.

- Конечно, мы будем делать канадскую площадку. Сам хоккей будет интереснее для болельщиков. Будет больше бросков, больше атак на ворота, больше силовых приемов, - сказал 12 каналу президент ХК "Авангард" Максим Сушинский. - Мы уже в следующем году будем делать такую коробку в Балашихе. Таким образом будем привыкать.

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