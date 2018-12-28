2018-12-28T06:37:18+03:00
Общество

По Омску ездит новогодний автобус с Дедом Морозом и поздравляет горожан на остановках

На улицах города его можно увидеть с 5 до 7 вечера
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ездит «Дед Моробус» и поздравляет горожан на остановкахВ Омске ездит «Дед Моробус» и поздравляет горожан на остановкахФото: пресс-служба администрации города Омска
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Вчера вечером в Омске стартовала новогодняя акция под названием «Дед Моробус». Празднично украшенный автобус с иллюминацией, символикой города, гирляндами, елями и подарками будет каждый день с 26 по 30 декабря ездить по остановкам города и поздравлять омичей с наступающим Новым годом.

Из автобуса выходят три Деда Мороза и Снегурочка Фото: пресс-служба администрации города Омска

Из автобуса выходят три Деда Мороза и СнегурочкаФото: пресс-служба администрации города Омска

Увидеть автобус можно будет с 17:00 до 19:00 на остановках общественного транспорта. Вчера вечером омичи смогли увидеть первые поздравления. Как сообщили в пресс-службе мэрии, встретить новогодний автобус можно 28 декабря – в Советском, 29 декабря – в Октябрьском, 30 декабря – в Центральном округах Омска.

В автобусе ездят три Деда Мороза и Снегурочка. На остановках они выходят под новогодние песни, поздравляют омичей и фотографируются.

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