В Омске дорожники превратили припаркованную машину в сугроб

СЕГОДНЯ 07:44 2018-12-28T07:44:24+03:00

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Необычную картину наблюдали жители Советского округа. Утром омичи обнаружили, что припаркованная у дороги по улице Заозерная машина больше похожа на сугроб. Фото появилось в социальных сетях.

Как оказалось, ночью в этом районе работали дорожники, убиравшие снег. Брошенная машина им мешала, поэтому ее и засыпало снегом. По словам местных жителей, авто стоит в этом месте уже больше месяца. Большинство омичей поддержали дорожников.