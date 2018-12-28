В Омске дорожники превратили припаркованную машину в сугроб
Коммунальщики засыпали ее снегом [фото]
Машину превратили в подснежник.Фото: vk.com
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Необычную картину наблюдали жители Советского округа. Утром омичи обнаружили, что припаркованная у дороги по улице Заозерная машина больше похожа на сугроб. Фото появилось в социальных сетях.
Как оказалось, ночью в этом районе работали дорожники, убиравшие снег. Брошенная машина им мешала, поэтому ее и засыпало снегом. По словам местных жителей, авто стоит в этом месте уже больше месяца. Большинство омичей поддержали дорожников.