Стал известен виновник крушения военного поезда в Омской области

СЕГОДНЯ 06:11 2018-12-28T06:11:56+03:00

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Крушение состава, перевозившего военную технику к месту ремонта, случилось в ночь на 1 декабря. С рельсов сошло несколько десятков вагонов. Серьезно пострадала военная техника. После железнодорожной аварии следователи завели уголовное дело. Была назначена комиссия. И стали известны первые ее выводы.

По предварительной версии, крушение произошло из-за повреждения железной дороги вагоном компании Operail. Об этом сообщает сайт rus.err.ee. Его некачественно отремонтировали в Эстонии. Компании уже предъявлены претензии с требованием возместить весь ущерб. Эстонцы своей вины пока не признают и требуют провести независимую экспертизу.