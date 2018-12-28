2018-12-28T06:11:56+03:00
Происшествия

Стал известен виновник крушения военного поезда в Омской области

Комиссия сделала свои выводы
Станислав МУХИН
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Военные везли технику на ремонт.Военные везли технику на ремонт.Фото: vk.com
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Крушение состава, перевозившего военную технику к месту ремонта, случилось в ночь на 1 декабря. С рельсов сошло несколько десятков вагонов. Серьезно пострадала военная техника. После железнодорожной аварии следователи завели уголовное дело. Была назначена комиссия. И стали известны первые ее выводы.

По предварительной версии, крушение произошло из-за повреждения железной дороги вагоном компании Operail. Об этом сообщает сайт rus.err.ee. Его некачественно отремонтировали в Эстонии. Компании уже предъявлены претензии с требованием возместить весь ущерб. Эстонцы своей вины пока не признают и требуют провести независимую экспертизу.

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