Оксана Фадина рассказала, что любит просыпаться 1 января рано утром

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-27T14:44:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Омска Оксана Фадина 31 декабря встретит в кругу семьи – с родителями. По признаниям градоначальницы, она не любит шумные компании. Зато Оксана Фадина как-то рассказывала, что обожает есть мандарины на морозе. Наверняка глава города не станет нарушать эту традицию. Она рассказала нам, как отметит этот Новый год.

- Буду встречать в кругу семьи. Я не люблю шумные компании, всегда праздную с самыми близкими людьми. Стараюсь все приготовить на праздничный стол сама, потому если успею, сделаю один из своих любимых новогодних салатов – «Сельдь под шубой», - рассказала Оксана Николаевна. – В сам Новый год обязательно загадываю желание, как и многие из нас – под бой курантов.

А вот выспаться в праздничную ночь мэру точно не удастся. А все из-за необычного ритуала Оксаны Фадиной.

- Еще с 2003 года у меня появилась новая традиция, просыпаться утром 1 января рано-рано. Очень люблю эту тишину, когда кажется, что все вокруг еще спят. А ты уже на ногах, как будто один на один с городом. Интересные ощущения, – поделилась мэр Омска.