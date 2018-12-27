Александр Бурков рассказал, что его новогодние каникулы закончатся уже 4 января

СЕГОДНЯ 14:28 2018-12-27T14:28:36+03:00

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Губернатор также рассчитывает пробежать одну из дистанций Рождественского полумарафона. Давно известно, что глава региона питает слабость к спорту. Он увлекается лыжами, бегом и стрельбой.

- Новый 2019 год буду встречать как и многие омичи в семейном кругу, конечно же, в Омске. Я не представляю новогоднего стола без салата оливье. Это тоже традиция, причем всех россиян, – говорит Александр Бурков. – Конечно, как таковые первые рабочие мероприятия в 2019 году планируются с 4 января, но и с 1 по 4 января я нахожусь на оперативной связи. Каждое утро начинается с изучения рапортов МЧС и УМВД. В выходные мы особенно усиливаем меры безопасности. Но я надеюсь, что омичи будут аккуратны в новогодние праздники и сберегут свое здоровье. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить жителей Омской области с наступающими новогодними праздниками. Желаю здоровья, благополучия, мира и добра семьям. И желаю всем нам, чтобы Омская область процветала и развивалась.