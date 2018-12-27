СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-27T14:40:57+03:00

Под Омском водитель сбил лошадь и с травмами попал в больницу Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Накануне поздно вечером под Омском произошла авария. На дороге Омск-Седельниково в районе 143 километра водитель на машине ВАЗ 21104 сбил лошадь, которая перебегала дорогу. Авария произошла в Нижнеомском районе.

Как сообщают в пресс-службе омской полиции, 38-летний водитель машины вызвал на место аварии скорую и медиков. Его с травмами на скорой увезли в больницу. О состоянии лошади ничего не сообщается, скорее всего, животное погибло. Судя по повреждениям, которые получила машина, удар был очень сильным – у автомобиля повреждена крыша, разбито лобовое стекло.

Полицейские сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.