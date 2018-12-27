Всемирно известная модель Влада Рослякова под Новый год приехала в Омск

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-27T14:13:50+03:00

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У известной модели, нашей землячке, Влады Росляковой традиция. Каждый год девушка приезжает на новогодние праздники из Нью-Йорка в Омск. Этот год не стал исключением. Рослякова уже сходила на елку в Музыкальный театр и прогулялась по городу. Впечатлениями от праздников девушка поделилась в Instagram, выложив фото со скульптурой оленя.

- С Рождеством мир! А какие подарки вы нашли под елкой? Кстати, у нас в России большинство людей отмечают только Новый год. Желаю всем обрести мир в сердцах и умах, – написала омская модель в социальных сетях.