Тренер «Авангарда» рассказал, как отметит первый Новый год в России

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-27T13:55:00+03:00

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«Комсомолка» узнала, как встретит Новый год главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. Для канадского наставника он станет первым в России. Правда, встретить его в Сибири все-таки не получилось. Из-за проблем с ареной команда вынужденно выступает в Подмосковье. Так что, скорее всего, именно там Хартли и отметит Новый год.

Кстати, для североамериканцев этот праздник не самый почетный. В отличие от России на родине специалиста с большим размахом традиционно 25 декабря отмечают все же Рождество. «Ястребы» в честь всех праздников устроили катания на коньках семьями. На арену в Балашихе приехали жены и дети хоккеистов. Всех их поздравили наши Дед Мороз и Снегурочка.

- Вообще-то отмечать Новый год не в наших традициях. В Канаде все-таки главный праздник – это католическое Рождество. Вот его мы уже отпраздновали, – рассказал «Комсомолке» главный тренер «Авангарда» Боб Хартли. – Но поскольку я работаю в России, конечно, приобщился к традициям этой страны. Стараемся создать душевную обстановку в команде. Накануне у нас уже прошли традиционный корпоратив и предновогодние семейные катания. Когда игроки выходят на лед вместе со своими близкими, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Непосредственно Новый год я отмечу с супругой в Балашихе – она со мной в России. А 2 числа уже вылет на игру в Казань. Хочется, от души пожелать омичам счастья и здоровья в будущем году, а мы постараемся радовать их победами.

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