В Омске в многоэтажке прорвало трубу и залило несколько этажей
Владельцы квартир ждут сантехников уже час [видео]
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В соцсетях омичи опубликовали видео из квартиры, которую полностью затопило водой. Из труб льется горячая вода, автор видео написала, что у одной из женщин сильно обожжены руки. Авария произошла в Нефтяниках в доме на улице Энергетиков, 26.
Как пишет автор видео, сантехники были вызваны примерно час назад, но они еще не приехали. В комнате все залито водой, женщины на видео пытаются собрать ее, но вода без остановки льется из труб, поэтому все усилия женщин сводятся к нулю.
На видео женщины просят о помощи и продолжают собирать воду.
В Омске в многоэтажке прорвало трубу и залило несколько этажей.