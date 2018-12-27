В Омске в многоэтажке прорвало трубу и залило несколько этажей.

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-27T13:55:01+03:00

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В соцсетях омичи опубликовали видео из квартиры, которую полностью затопило водой. Из труб льется горячая вода, автор видео написала, что у одной из женщин сильно обожжены руки. Авария произошла в Нефтяниках в доме на улице Энергетиков, 26.

Как пишет автор видео, сантехники были вызваны примерно час назад, но они еще не приехали. В комнате все залито водой, женщины на видео пытаются собрать ее, но вода без остановки льется из труб, поэтому все усилия женщин сводятся к нулю.

На видео женщины просят о помощи и продолжают собирать воду.