В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф полмиллиона

СЕГОДНЯ 12:56 2018-12-27T12:56:43+03:00

В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф в 500 Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Бывшему инспектору ГАИ суд сегодня вынес приговор за получение взятки в значительном размере. Инспектор через посредника получил взятку в 50 тысяч от предпринимателя. Бизнесмен дал взятку, чтобы его водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение правил передвижения крупногабаритного автомобиля.

Как только сотрудники собственной безопасности полиции обнаружили факт дачи взятки, инспектора уволили. Вину на суде он так и не признал.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что бывший инспектор получил 2 года лишения свободы условно, испытательный срок при этом 3 года. Еще экс-гаишник должен будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Также полицейский не сможет занимать должности в полиции в ближайшие три года.