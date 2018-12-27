2018-12-27T12:56:43+03:00
Общество

В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф полмиллиона

Также ему дали 2 года лишения свободы условно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф в 500В Омске гаишник за взятку в 50 тысяч заплатит штраф в 500Фото: Мария ЛЕНЦ
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Бывшему инспектору ГАИ суд сегодня вынес приговор за получение взятки в значительном размере. Инспектор через посредника получил взятку в 50 тысяч от предпринимателя. Бизнесмен дал взятку, чтобы его водителя не привлекали к административной ответственности за нарушение правил передвижения крупногабаритного автомобиля.

Как только сотрудники собственной безопасности полиции обнаружили факт дачи взятки, инспектора уволили. Вину на суде он так и не признал.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что бывший инспектор получил 2 года лишения свободы условно, испытательный срок при этом 3 года. Еще экс-гаишник должен будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Также полицейский не сможет занимать должности в полиции в ближайшие три года.

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