2018-12-27T12:34:22+03:00
Происшествия

В Омске на КамАЗ упал столб

Происшествие случилось в Старом Кировске
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Мельничной в районе поликлиники № 4 в Старом Кировске. Фото аварии выложили в социальных сетях. Судя по снимку, на КамАЗ упал фонарный столб. Снес ли столб грузовик или случилось что-то другое, пока не понятно.

Исправлять последствия случившегося на место приехали сотрудники МЧС. У КамАЗа сильно повреждена передняя часть, на которую пришелся удар - разбито лобовое стекло, вогнута крыша. По предварительным данным, водитель грузовика серьезных увечий не получил.

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