В Омске на КамАЗ упал столб
Происшествие случилось в Старом Кировске
Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:
Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Мельничной в районе поликлиники № 4 в Старом Кировске. Фото аварии выложили в социальных сетях. Судя по снимку, на КамАЗ упал фонарный столб. Снес ли столб грузовик или случилось что-то другое, пока не понятно.
Исправлять последствия случившегося на место приехали сотрудники МЧС. У КамАЗа сильно повреждена передняя часть, на которую пришелся удар - разбито лобовое стекло, вогнута крыша. По предварительным данным, водитель грузовика серьезных увечий не получил.