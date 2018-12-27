2018-12-27T11:22:58+03:00
Общество

Президент «Авангард» Сушинский высказался о судьбе «Арены-Омск»

Комплекс будут ремонтировать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба "Авангард"Фото: пресс-служба "Авангард"
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Президент клуба «Авангард» Максим Сушинский на сегодняшнем открытии детской хоккейной площадке у 115 гимназии рассказал о дальнейшей судьбе «Арены-Омск».

- Понимание есть, все, что говорят в прессе, все так и есть. Ремонтировать будут, - цитирует Сушинского «Омск-Информ».

Напомним, что этим летом спортивный комплекс «Арена-Омск» был закрыт из-за его аварийного состояния. Проводить хоккейные матчи на спортивном комплексе стало опасно. Именно из-за этого «Авангард» в этом хоккейном сезоне переехал в подмосковную Балашиху. Там, по всей видимости, команда задержится еще на несколько сезонов. «Арену-Омск» обещают отремонтировать только к 2023 году – к молодежному чемпионату мира по хоккею, который, возможно, пройдет в Омске.

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