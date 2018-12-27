В Омске уничтожили 600 килограммов лосося

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-27T11:06:41+03:00

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На границе в Исилькуле сотрудники таможни и Россельхознадзора задержали большую партию брюшек лосося, которые продавцы везли в Омск. Всего в задержанном грузовике было около 600 килограммов брюшек атлантического лосося из Норвегии. Так как рыба была норвежской, на нее распространяются санкции, такой товар у нас продавать нельзя. Также у рыбы не было ветеринарных сопроводительных документов.

Грузовик, который пытался ввезти в Омск рыбу через Казахстан, был задержан. Всю рыбу изъяли и отвезли на утилизацию. Перевозчика оштрафовали на крупную сумму.