В Омске уничтожили 600 килограммов лосося
Рыбу не пустили в продажу из-за санкций
В Омске уничтожили 600 килограммов лососяФото: Михаил ФРОЛОВ
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На границе в Исилькуле сотрудники таможни и Россельхознадзора задержали большую партию брюшек лосося, которые продавцы везли в Омск. Всего в задержанном грузовике было около 600 килограммов брюшек атлантического лосося из Норвегии. Так как рыба была норвежской, на нее распространяются санкции, такой товар у нас продавать нельзя. Также у рыбы не было ветеринарных сопроводительных документов.
Грузовик, который пытался ввезти в Омск рыбу через Казахстан, был задержан. Всю рыбу изъяли и отвезли на утилизацию. Перевозчика оштрафовали на крупную сумму.