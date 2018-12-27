2018-12-27T11:01:21+03:00
Общество

В Омской области опечатали два опасных башенных крана

В конструкциях обнаружили серьезные нарушения
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба областного УФССПФото: пресс-служба областного УФССП
Изменить размер текста:

Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора обследовали два башенных крана на стройке в Муромцевском районе. Как выяснилось, оба представляют серьезную опасность для окружающих из-за серьезных нарушений в их конструкции.

- Установлено, что на кранах не заменены грузовые канаты, износ проволок превышает допустимую норму, отсутствует необходимое разрешение о пуске в работу, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - В перечне выявленных нарушений значилась и неисправность ограничитель рабочего движения механизма поворота башни. Кроме того, допущено обслуживание подъемных сооружений неаттестованным персоналом.

Из-за нарушений башенные краны опечатали, использовать их в работе запретили. Если владелец проигнорирует это предписание, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. На исправление недочетов его стройфирме дали 90 суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске уничтожили 600 килограммов лосося
Опасные скотомогильники под Омском могут вызвать эпидемию
Британская писательница встретила Рождество в Омске за полчаса
В Омске в эти выходные откроют хаски-парк
Адвоката Веру Гончарову пытаются обвинить в организации бунта в омской ИК-6
В Омске гаишники сняли на видео погоню за пьяным водителем
Компания «Омск РТС» запустила калькулятор стоимости услуг для потребителей
В Омске на видео попало лобовое ДТП на мосту
Омич украл ведро и прятался от росгвардейцев сугробе
Пенсионер хотел дойти пешком из Перми в Омск, но не рассчитал силы
Омской малышке, «подаренной» матерью учительнице из Петербурга, нашли новую семью
Омская область получит 1 миллиард на ликвидацию мусорных полигонов
Бывшим омским чиновникам Гамбургу и Меренкову придется выплатить 134 млн
В центре Омска из-за камина сгорела квартира в многоэтажке
На видео попало лобовое столкновение в центре Омска
Дети омички, погибшей в ДТП с поездом, требовали 6 млн
Накануне нового года омичи увидят балет «Щелкунчик»
«Самые сильные» по-омски: Михаил Шивляков стал главным героем спортивной программы телеканала «Матч!»
Омич стащил рыцарский шлем и кольчугу, а попался на краже самовара
В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек
20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год
Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Омские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают мобильный интернет
Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя
В омские больницы с обморожениями попали 25 человек