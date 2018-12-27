В Омской области опечатали два опасных башенных крана

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-27T11:01:21+03:00

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Специалисты Сибирского управления Ростехнадзора обследовали два башенных крана на стройке в Муромцевском районе. Как выяснилось, оба представляют серьезную опасность для окружающих из-за серьезных нарушений в их конструкции.

- Установлено, что на кранах не заменены грузовые канаты, износ проволок превышает допустимую норму, отсутствует необходимое разрешение о пуске в работу, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - В перечне выявленных нарушений значилась и неисправность ограничитель рабочего движения механизма поворота башни. Кроме того, допущено обслуживание подъемных сооружений неаттестованным персоналом.

Из-за нарушений башенные краны опечатали, использовать их в работе запретили. Если владелец проигнорирует это предписание, ему грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. На исправление недочетов его стройфирме дали 90 суток.