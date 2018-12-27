Опасные скотомогильники под Омском могут вызвать эпидемию

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-27T10:53:09+03:00

Они бесхозные и не огорожены по всем правилам

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Прокуроры проверили соблюдение природоохранного законодательства у нас в регионе. Они выяснили, что на территории Ачаирского и Комсомольского сельских поселений находятся опасные скотомогильники. Они не оборудованы как следует и находятся в плачевном санитарном состоянии.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, такие нарушения могут быть опасны для людей и животных, которые живут рядом.

Так как данные скотомогильники бесхозны, прокуроры подали в суд иск – они требуют признания прав собственности Омской области на них. После этого уже правительство региона будет заботиться об их безопасности для живущих рядом людей.