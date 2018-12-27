2018-12-27T10:35:32+03:00
Общество

Британская писательница встретила Рождество в Омске за полчаса

Она едет на поезде из Москвы в Пекин
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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@katieglassST@katieglassST
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Британская писательница Кэти Гласс со своим другом путешествует на поезде первым классом из Москвы в Пекин. Католическое Рождество они встретили в поезде на подъезде к Омску. Свои впечатления о поездке она описывает в своем Twitter.

Девушке очень понравилось ехать на поезде. Ей понравились подстаканники и вежливые проводники, которые предлагают в поезде мороженое. В поезде также есть вайфай и все удобства.

В Омске Кэти сфотографировала красивый закат над Иртышом. Со своим другом они опубликовали фото на фоне вокзала и подписали, что именно в Омске они встретили Рождество. Кэти удивилась низкой температуре в Омске, тогда было -26.

- Холодно! Но к счастью на мне мой теплый комбинезон, - написала британка под фото на фоне омского вокзала.

Также Кэти очень понравилось дышать на морозом воздухе – она даже сняла это на видео. Она пожалела, что в нашем городе у них было всего полчаса и назвала Омск захватывающим.

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