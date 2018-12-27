В Омске в эти выходные откроют хаски-парк

СЕГОДНЯ 09:27 2018-12-27T09:27:26+03:00

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Сегодня, 27 декабря, с шести до восьми вечера на катке в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ можно будет бесплатно сфотографироваться с щенками хаски. Как сообщили в администрации города, индивидуальный предприниматель специально закупил 4 щенка породы хаски и одного породы маламуд. Они и станут первыми героями хаски-парка. Сейчас собаки живут в административной части парка, а затем переселятся в строящееся помещение в районе Комсомольской аллеи

Открытие парка состоится 30 декабря в 12.00. В парк пообщаться и сфотографироваться с собаками могут прийти все желающие.