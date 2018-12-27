2018-12-27T09:13:45+03:00
Общество

Адвоката Веру Гончарову пытаются обвинить в организации бунта в омской ИК-6

По ее словам, одного из заключенных заставляют написать на нее ложный донос
Анна МИКУЛА
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Вера Гончарова заявила, что после бунта в ИК-10 к ней поступило множество жалоб от заключенных. Фото: zekovnet.ruВера Гончарова заявила, что после бунта в ИК-10 к ней поступило множество жалоб от заключенных. Фото: zekovnet.ru
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Казалось бы, после октябрьского бунта в ИК-6 ситуация стабилизировалась, а условия содержания, по утверждению самих сидельцев, стали значительно лучше. Заключенных теперь нормально кормят, их перестали бить.

Тем временем, неожиданная новость пришла с той стороны, откуда не ждали. Один из заключенных попросил юридической помощи у московского адвоката Веры Гончаровой. При личной встрече он в общих чертах рассказал о проблеме, а позже через родственников передал ей письмо.

- [Оперативные сотрудники, имена которых пока не разглашаются] просили меня дать ложные показания против адвоката Веры Гончаровой, якобы она организовала бунт в ИК-6 и якобы обещала защиту осужденным, которые были с ней в заговоре об устройстве бунта. Я отказываюсь дать ложные показания против В. Гончаровой. Они начинают угрожать… Они… утверждают, что будет еще хуже, если я не соглашусь, - цитирует послание сайт организации «Русь сидящая».

Вера Гончарова в свою очередь сообщила: сейчас важно исключить возможную провокацию и досконально проверить полученную информацию. Если она подтвердится, адвокат сообщила о происходящем руководство своей коллегии и Адвокатскую палату Москвы.

Добавим, что накануне Гончарова рассказывала о ЧП с одним из заключенных ИК-6, которого считают одним из организаторов бунта. Адвокат сообщила, что из-за пыточных условиях, в которых он содержался, мужчина попытался покончить с собой.

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