2018-12-27T08:36:38+03:00
Общество

В Омске гаишники сняли на видео погоню за пьяным водителем

Его арестовали на 10 суток [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Сегодняшней ночью, около трех часов, сотрудники ДПС заметили машину «Тойота». Они попросили водителя остановиться, однако он только добавил газу и с большой скоростью начал уезжать от полицейских. Они пустились за ним в погоню.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, погоня продолжалась от улицы Лобкова, далее по проспекту Маркса. Остановить машину удалось только в районе ТЦ «Омский». Водитель попытался убежать от гаишников, но они его поймали.

Оказалось, что за рулем «Тойоты» был молодой 18-летний парень без прав. Он пытался убежать от сотрудников ГИБДД, потому что был сильно пьян. В качестве наказания парня арестовали на 10 суток.

Погоня за нетрезвым водителем.

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