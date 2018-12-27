В Омске на видео попало лобовое ДТП на мосту

СЕГОДНЯ 08:07 2018-12-27T08:07:07+03:00

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Очевидцы выложили в соцсетях видео лобового столкновения сразу нескольких машин. Авария произошла на Фрунзенском мосту прямо в центре города. На видео засняли момент столкновения. На въезде на мост во внедорожник Range Rover врезается «Жигули ». Внедорожник отбрасывает на встречную полосу, и он лоб в лоб сталкивается с машиной, которая ехала по своей полосе. После удара его отбросило на машину автора видео.

Очевидцы в комментариях пишут, что в аварии серьезно никто не пострадал. Омичи обвиняют во всем водителя «Жигулей», который спровоцировал аварию с участием сразу нескольких машин на мосту. Машинам, по всей видимости, предстоит серьезный ремонт.