Омич украл ведро и прятался от росгвардейцев сугробе

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-27T07:15:38+03:00

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Ранним утром сторож на стройке на улице Подгорная услышал странный шум. Он понял, что кто-то проник на территорию и позвонил в полицию. На вызов приехали сотрудники Росгвардии, они и обнаружили свежие следы на снегу. По ним они пришли к забору, где вдалеке увидели мужчину, который что-то нес в руках.

Он заметил стражей порядка и стал прятаться от них в сугробе. Росгвардейцы быстро нашли его, в руках у воришки оказалось металлическое ведро и кабель, к тому же он был сильно пьян.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, вора доставили в отделение полиции, им оказался 47-летний неоднократно судимый мужчина. Вещи со стройки возвращены владельцам.