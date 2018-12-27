2018-12-27T07:03:32+03:00
Общество

Пенсионер хотел дойти пешком из Перми в Омск, но не рассчитал силы

Его остановили сильные морозы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: ura.ruФото: ura.ru
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Пенсионера из Перми задержали по дороге в Омск. Он хотел пройти 1,5 тысяч километров пешком. Замерзающего дедушку обнаружили инспекторы ДПС на дороге Екатеринбург-Каменск-Уральский в Свердловской области. Холода там не такие сильные, как сейчас в Омской области, но на момент обнаружения пенсионера на улице было 20 градусов холода. Дедушка не рассчитал свои силы и не учел прогноз погоды. В соседней Тюменской области, через которую лежал его путь, было уже 30 градусов, а дальше только холоднее.

- Инспекторы узнали, что он идет пешком уже третьи сутки из Пермского края в Омск. Замерзшего пенсионера посадили в патрульный автомобиль, предложили горячего чая, после чего отправили попутной автомашиной до Тюмени, - пишет агентство ura.ru.

Зачем пенсионеру понадобилось идти в Омск пешком, и планирует ли он продолжить свой путь, пока неизвестно.

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