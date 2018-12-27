Омской малышке, «подаренной» матерью учительнице из Петербурга, нашли новую семью

СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-27T07:40:00+03:00

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Подходит к финалу история, «прославившая» Омск на всю страну. Напомним, местная жительница Кристина Лыскина родила ребенка. Но из-за сложного материального положения ее мать требовала, чтобы та отказалась от дочери. Кристина решила сама выбрать малышке новую маму через соцсети. Новорожденную девочку она передала учительнице из Петербурга Ольге Петровой.

Но вскоре все открылось. Обеих женщин - биологическую и несостоявшуюся приемную мать - судили. Лыскину приговорили к штрафу в 24 тысячи рублей, Петрову - к 1,5 годам исправительных работ. При этом 15 процентов от заработка бывшей учительницы удерживается в пользу государства. В беседе с «Комсомолкой» Ольга Петрова заверяла, что поможет Кристине вернуть дочь.

Впрочем, сейчас это будет сделать крайне сложно. По информации уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, малышке уже нашли новую семью. Правда, чтобы ее могли официально удочерить, биологическую мать еще надо будет через суд лишить родительских прав.

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