2018-12-27T07:40:00+03:00
Общество

Омской малышке, «подаренной» матерью учительнице из Петербурга, нашли новую семью

Но удочерить девочку пока не получится
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Подходит к финалу история, «прославившая» Омск на всю страну. Напомним, местная жительница Кристина Лыскина родила ребенка. Но из-за сложного материального положения ее мать требовала, чтобы та отказалась от дочери. Кристина решила сама выбрать малышке новую маму через соцсети. Новорожденную девочку она передала учительнице из Петербурга Ольге Петровой.

Но вскоре все открылось. Обеих женщин - биологическую и несостоявшуюся приемную мать - судили. Лыскину приговорили к штрафу в 24 тысячи рублей, Петрову - к 1,5 годам исправительных работ. При этом 15 процентов от заработка бывшей учительницы удерживается в пользу государства. В беседе с «Комсомолкой» Ольга Петрова заверяла, что поможет Кристине вернуть дочь.

Впрочем, сейчас это будет сделать крайне сложно. По информации уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, малышке уже нашли новую семью. Правда, чтобы ее могли официально удочерить, биологическую мать еще надо будет через суд лишить родительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Верните мою дочь, мне плохо! Я передумала!»: «Комсомолка» публикует переписку омички с учителем из Петербурга

Дело рассматривают в закрытом режиме и в максимально короткие сроки. В распоряжении «Космомолки» оказалась переписка женщин, которым теперь грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Торговля людьми». (Подробнее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске уничтожили 600 килограммов лосося
В Омской области опечатали два опасных башенных крана
Опасные скотомогильники под Омском могут вызвать эпидемию
Британская писательница встретила Рождество в Омске за полчаса
В Омске в эти выходные откроют хаски-парк
Адвоката Веру Гончарову пытаются обвинить в организации бунта в омской ИК-6
В Омске гаишники сняли на видео погоню за пьяным водителем
Компания «Омск РТС» запустила калькулятор стоимости услуг для потребителей
В Омске на видео попало лобовое ДТП на мосту
Омич украл ведро и прятался от росгвардейцев сугробе
Пенсионер хотел дойти пешком из Перми в Омск, но не рассчитал силы
Омская область получит 1 миллиард на ликвидацию мусорных полигонов
Бывшим омским чиновникам Гамбургу и Меренкову придется выплатить 134 млн
В центре Омска из-за камина сгорела квартира в многоэтажке
На видео попало лобовое столкновение в центре Омска
Дети омички, погибшей в ДТП с поездом, требовали 6 млн
Накануне нового года омичи увидят балет «Щелкунчик»
«Самые сильные» по-омски: Михаил Шивляков стал главным героем спортивной программы телеканала «Матч!»
Омич стащил рыцарский шлем и кольчугу, а попался на краже самовара
В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек
20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год
Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Омские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают мобильный интернет
Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя
В омские больницы с обморожениями попали 25 человек