2018-12-27T05:40:56+03:00
Общество

Омская область получит 1 миллиард на ликвидацию мусорных полигонов

Правда, эти деньги придется подождать
Станислав МУХИН
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Ликвидировать собираются все полигоны в городе.Ликвидировать собираются все полигоны в городе.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Стало известно, что Омская область получит из федерального бюджета почти 1 миллиард рублей на рекультивацию мусорных полигонов. На эти средства региональные власти рассчитывают ликвидировать Кировский, Советский, Ленинский, Центральный полигоны в городе. А также стихийные свалки в Таре, Тюкалинске и Исилькуле. Правда, эти деньги омскому правительству придется подождать. Крупную сумму обещают выделить к 2020 году.

Добавим, что в этом же транше регион получить и средства на софинансирование строительства мусоросортировочных заводов. Сейчас в городе таких строится аж два. С нового года отвечать за вывоз мусора будет единый региональный оператор - ООО "Магнит". Эта компания начнет выставлять омичам свои квитанции.

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