Бывшим омским чиновникам Гамбургу и Меренкову придется выплатить 134 млн

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-26T14:28:59+03:00

Один из подсудимых несколько Вадим Меренков несколько лет скрывался от следствия. ФОТО: К. Максимов

По мнению суда, именно на такую сумму они причинили ущерб махинациями с землей в Чукреевке

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Бывшие чиновники омского депимущества - директор Юрия Гамбург и его зам Вадим Меренков уже признаны виновными по уголовным делам. Им инкриминировали превышение должностных полномочий про оформлении земли на Левом берегу. Напомним, участки в Чукреевке оформили под огороды, продали по значительно заниженности стоимости подконтрольной компании. А уже та вновь разделила полученные наделы и продала их уже под строительство.

Сегодня, 26 декабря 2018 года, Кировский районный суд рассмотрел уже гражданское дело по исковому заявлению прокуратуры Омской области.

- По результатам рассмотрения искового заявления прокуратуры с ответчиков в пользу администрации г. Омска и регионального министерства финансов взыскано более 134 млн рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Судебный акт не вступил в законную силу.