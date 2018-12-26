На видео попало лобовое столкновение в центре Омска

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-26T13:56:25+03:00

По непонятной причине один из водителей просто не заметил едущую прямо на него машину [видео]

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Довольно серьезная авария произошла в центре Омска, на пересечении улиц Герцена и Яковлева. Там практически лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один из которых пытался повернуть налево. Фото и видео дорожно-транспортного происшествия выложили в социальные сети.

Большинство подписчиков гадают, как водители вообще умудрились не заметить друг друга и столкнуться. Вероятно, оба они пытались проскочить уже на мигающий желтый сигнал светофора.

В результате оба транспортных средства довольно сильно разбиты. Вероятно, получили травмы и участкни аварии. Очевидцы случившегося вызвали на место «скорую помощь».

Фото: vk.com/inci55