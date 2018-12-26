На видео попало лобовое столкновение в центре Омска
Довольно серьезная авария произошла в центре Омска, на пересечении улиц Герцена и Яковлева. Там практически лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один из которых пытался повернуть налево. Фото и видео дорожно-транспортного происшествия выложили в социальные сети.
Большинство подписчиков гадают, как водители вообще умудрились не заметить друг друга и столкнуться. Вероятно, оба они пытались проскочить уже на мигающий желтый сигнал светофора.
В результате оба транспортных средства довольно сильно разбиты. Вероятно, получили травмы и участкни аварии. Очевидцы случившегося вызвали на место «скорую помощь».
Фото: vk.com/inci55
Перекресток-Герцена-и-Яковлева_2018-12-26_15-11-39_83.mp4.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/