2018-12-26T13:56:25+03:00
Происшествия

На видео попало лобовое столкновение в центре Омска

По непонятной причине один из водителей просто не заметил едущую прямо на него машину [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Довольно серьезная авария произошла в центре Омска, на пересечении улиц Герцена и Яковлева. Там практически лоб в лоб столкнулись два автомобиля, один из которых пытался повернуть налево. Фото и видео дорожно-транспортного происшествия выложили в социальные сети.

Большинство подписчиков гадают, как водители вообще умудрились не заметить друг друга и столкнуться. Вероятно, оба они пытались проскочить уже на мигающий желтый сигнал светофора.

В результате оба транспортных средства довольно сильно разбиты. Вероятно, получили травмы и участкни аварии. Очевидцы случившегося вызвали на место «скорую помощь».

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

Перекресток-Герцена-и-Яковлева_2018-12-26_15-11-39_83.mp4.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk и официальный Инстаграм instagram.com/aomsk1/

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