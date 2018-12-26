СЕГОДНЯ 13:55 2018-12-26T14:00:41+03:00

В центре Омска из-за камина сгорела квартира в многоэтажке Фото: ГУ МЧС России по Омской области

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В трехэтажном доме на улице Таубе сегодня произошел пожар. Горела многоуровневая квартира на 2 и 3 этаже элитного дома. Как сообщили в пресс-службе МЧС, 6 жильцов дома сами эвакуировались на улицу. Еще 4 человека с третьего этажа спасли пожарные. Пострадавших в пожаре нет.

Сгорели перекрытия между 2 и 3 этажамиФото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Причиной возгорания стал слишком сильно разгоревшийся камин. В 30-градусные морозы владелец квартиры решил погреться, однако, по всей видимости, перестарался. Пожаром были повреждены перекрытия между 2 и 3 этажами. Огонь тушили около двух часов, квартире теперь предстоит серьезный ремонт.