Дети омички, погибшей в ДТП с поездом, требовали 6 млн

СЕГОДНЯ 13:30 2018-12-26T13:32:34+03:00

По словам очевидцев, водитель школьного автобуса мог проехать на «красный». Фото: Анна МИКУЛА

Напомним, трагедия со школьным автобусом, где была и эта женщина, произошла в Нововаршавском районе

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Напомним, трагедия произошла 14 апреля 2017 года в Нововаршевском районе. Школьная «газель» везла учащихся с занятий в соседнем селе. Путь проходил через железнодорожную переправу. В какой-то момент водитель, который проезжал по этой дороге сотни раз, решил проскочить перед приближающимся поездом. Но микроавтобус застрял на путях. Налетевшим составом снесло переднюю часть «газели», машину еще какое-то время протащило по насыпи. Водитель и 56-летняя Татьяна Михейкина, сопровождавшая ребятишек в поездке от полученных травм скончались. Школьники получили серьезные травмы, но чудом остались живы.

Трое детей умершей сотрудницы школы потребовали компенсировать им ущерб. В общей сложности они потребовали 6 млн рублей.

Суд частично удовлетворил иск, обязав ответственные за случившееся организации выплатить за смерть женщины 900 тысяч рублей.

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