Омич стащил рыцарский шлем и кольчугу, а попался на краже самовара

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-26T13:02:38+03:00

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Необычную кражу пришлось расследовать омским полицейским. Из кузнечной мастерской 40-летнего сибиряка кто-то похитил рыцарский шлем, кольчугу и некоторые изделия из бисера. Стоимость похищенных вещей превышала 30 тысяч рублей. Кузнец обратился в полицию, где ему порекомендовали поставить камеры видеонаблюдения и стали искать воришку.

Через некоторое время вор вернулся в мастерскую. На этот раз он решил взять самовар и еще немного украшений. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, и силовики обратили внимание на необычную примету – у мужчины отсутствовали пальцы на руке. По примете они и установили личность вора. Им оказался 59-летний ранее судимый омич. Шлем и кольчугу он продал на рынке в Советском округе, остальное нашли у него в квартире. На воришку завели уголовное дело. Все вещи уже вернули мастеру.