В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-26T12:11:22+03:00

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В праздничные дни в связи с низким пассажиропотоком временно отменят несколько электричек. Об изменения в расписании сообщают в пресс-службе «Омск-Пригород». 6 января отменят электричку № 6486 «Москаленки-Омск», которая обычно отправлялась из Москаленок в 18.18.

Еще один поезд № 6661 «Калачинская-Омск», который обычно отправляется из Калачинска в 6.10 не будет курсировать с 31 декабря по 8 января, кроме 6 января. В эти же дни он не будет ходить и из Омска, обычно электричка отправлялась в 17.20.

8 января запустят электричку «Омск-Исилькуль-Омск», с отправлением из Омска в 11.20,а из Исилькуля в 13.35. 9 января она ходить не будет.