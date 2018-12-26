Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Кому оно предназначалось, история умалчивает
Фото: vk.com/omsk_vk
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Необычную картину под своими окнами увидели, проснувшись утром, жители одной из многоэтажек в омском микрорайоне Кузьминки. Видимо, поддавшись романтичному настроению местный дворник вымел на асфальте во дворе огромное снежное сердце.
Намекала ли композиция на жаркие чувства рабочего к кому-то из обитателей дома или ему просто лень было убирать с тротуара все выпавшие за ночь осадки, история умалчивает.
Впрочем, большинство увидевших фото недолговечной картины в соцсетях, были очарованы таким креативом по-омски и даже не огорчились, что снег был сметен не полностью.