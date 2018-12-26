СЕГОДНЯ 12:06 2018-12-26T12:06:00+03:00

20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год Фото: ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА

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В Омске на конец 2018 года долги имеют больше 20 тысяч омичей, из них больше 5 тысяч – это долги по алиментам. Такую цифру озвучили в пресс-службе омских судебных приставов. Из-за задолженности омичи не смогут улететь или уехать за границу, даже имея билеты на руках.

Рассчитаться, кстати, можно в аэропорту или на вокзале. С начала года приставы наложили ограничение на выезд из страны для 54 тысяч омичей, до конца года больше половины из них оплатили свои счета.

Ограничение на выезд накладывается, если сумма задолженности по одному или нескольким исполнительным документам превышает 30 тысяч. Если долг касается алиментов, возмещения имущественного ущерба или морального вреда, то достаточно 10 тысяч.

В Омске также сегодня проходит акция «Узнай о своих долгах», в крупных гипермаркетах можно узнать про свои долги и расплатиться с ними.