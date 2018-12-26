2018-12-26T11:25:37+03:00
Общество

Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя

В пути в самые сильные морозы у него сломалось авто
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
Изменить размер текста:

В москаленский отдел ГИБДД поступила информация о водителе, попавшем в беду на по дороге из Омской области в Казахстан. На 715 километре дороги Челябинск - Новосибирск у мужчины, ехавшего вместе с пассажирами, сломалась машина. Тем временем, за окнами были тридцатиградусные морозы, людей надо было срочо спасать.

- Начальник подразделения майор полиции Валерий Титовец и инспектор ДПС капитан полиции Евгений Кузнецов незамедлительно проследовали на указанное место, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Инспекторы помогли транспортировать автомобиль на станцию технического обслуживания в Москаленки. За неравнодушие и оперативно оказанную помощь водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД.

УМВД России по Омской области напоминает: в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в пути, вы можете обратиться за помощью в полицию по телефону – 02, в дежурную часть Госавтоинспекции – 79-35-04 или в ГУ МЧС России по Омской области по телефону 01.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек
20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год
Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Омские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают мобильный интернет
В омские больницы с обморожениями попали 25 человек
В тройном ДТП в центре Омска пострадала 14-летняя девочка
Скидки есть, варикоза НЕТ!
В Омске появился первый случай гриппа
В Омске поймали наркоторговцев, делавших по 20 закладок в день
В Омске задержали женщину, воровавшую в маршрутках
Родные больше месяца ищут пропавшего омича после инсульта
Встречайте Новый Год в новом ресто-баре «GOSTY»!
Омичка оплачивала кредиты деньгами своего брата-инвалида
Специфику подключения к электрическим сетям обсудили энергетики, представители власти и бизнеса
Омичам на улице бесплатно раздадут мандарины
В Омске водитель на «Инфинити» снес столб возле «зебры»
В омской колонии провели утренник для детей заключенных
В ФСБ задержали мигрантов, пытавшихся попасть в Омск в грузовом поезде
Омич в костюме Деда Мороза проехал по городу на мотоцикле в -35 градусов
Омск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейских
Банкеты для омского облправительства обойдутся в полмиллиона
За год омичи больше 400 раз жаловались на беспредел коллекторов
В Омске маршрутка с пассажирами влетела в сугроб
11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель Дербента
В омском минстрое замминистра ищут по объявлению