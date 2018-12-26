Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-26T11:25:37+03:00

В пути в самые сильные морозы у него сломалось авто

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В москаленский отдел ГИБДД поступила информация о водителе, попавшем в беду на по дороге из Омской области в Казахстан. На 715 километре дороги Челябинск - Новосибирск у мужчины, ехавшего вместе с пассажирами, сломалась машина. Тем временем, за окнами были тридцатиградусные морозы, людей надо было срочо спасать.

- Начальник подразделения майор полиции Валерий Титовец и инспектор ДПС капитан полиции Евгений Кузнецов незамедлительно проследовали на указанное место, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Инспекторы помогли транспортировать автомобиль на станцию технического обслуживания в Москаленки. За неравнодушие и оперативно оказанную помощь водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД.

УМВД России по Омской области напоминает: в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в пути, вы можете обратиться за помощью в полицию по телефону – 02, в дежурную часть Госавтоинспекции – 79-35-04 или в ГУ МЧС России по Омской области по телефону 01.