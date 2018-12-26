2018-12-26T10:14:17+03:00
Происшествия

В тройном ДТП в центре Омска пострадала 14-летняя девочка

Авария произошла на Ленинградской площади
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Обстоятельства и причины случившегося полицейским предстоит установить в ходе проверки.Обстоятельства и причины случившегося полицейским предстоит установить в ходе проверки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие сразу с тремя машинами произошло сегодня, 26 декабря, утром в районе Ленинградской площади.

По информации отдела пропаганды областного УГИБДД, 21-летний водитель на автомобиле «Тойота Корса» не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с «Пежо» под управлением 34-летней женщины. От удара «Тойоту» отбросило на встречную полосу. Уже там машина столкнулась с еще одной иномаркой - «Тойотой Харриер» под управлением 41-летнего мужчины.

Юная пассажирка последней получила травмы в результате аварии и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Обстоятельства и причины случившегося полицейским предстоит установить в ходе проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В новогодние каникулы в Омске отменят несколько электричек
20 тысяч омичей не пустят за границу на Новый год
Романтичный омский дворник создал во дворе многоэтажки гигантское снежное сердце
Омские бизнес-клиенты Tele2 предпочитают мобильный интернет
Омские полицейские спасли замерзавшего на трассе в Казахстан водителя
В омские больницы с обморожениями попали 25 человек
Скидки есть, варикоза НЕТ!
В Омске появился первый случай гриппа
В Омске поймали наркоторговцев, делавших по 20 закладок в день
В Омске задержали женщину, воровавшую в маршрутках
Родные больше месяца ищут пропавшего омича после инсульта
Встречайте Новый Год в новом ресто-баре «GOSTY»!
Омичка оплачивала кредиты деньгами своего брата-инвалида
Специфику подключения к электрическим сетям обсудили энергетики, представители власти и бизнеса
Омичам на улице бесплатно раздадут мандарины
В Омске водитель на «Инфинити» снес столб возле «зебры»
В омской колонии провели утренник для детей заключенных
В ФСБ задержали мигрантов, пытавшихся попасть в Омск в грузовом поезде
Омич в костюме Деда Мороза проехал по городу на мотоцикле в -35 градусов
Омск в праздники будут охранять 4 тысячи полицейских
Банкеты для омского облправительства обойдутся в полмиллиона
За год омичи больше 400 раз жаловались на беспредел коллекторов
В Омске маршрутка с пассажирами влетела в сугроб
11-летнюю школьницу из Омска по интернету развращал житель Дербента
В омском минстрое замминистра ищут по объявлению