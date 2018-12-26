В тройном ДТП в центре Омска пострадала 14-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-26T10:14:17+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие сразу с тремя машинами произошло сегодня, 26 декабря, утром в районе Ленинградской площади.

По информации отдела пропаганды областного УГИБДД, 21-летний водитель на автомобиле «Тойота Корса» не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с «Пежо» под управлением 34-летней женщины. От удара «Тойоту» отбросило на встречную полосу. Уже там машина столкнулась с еще одной иномаркой - «Тойотой Харриер» под управлением 41-летнего мужчины.

Юная пассажирка последней получила травмы в результате аварии и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Обстоятельства и причины случившегося полицейским предстоит установить в ходе проверки.