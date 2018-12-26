2018-12-26T09:29:53+03:00
Общество

В Омске появился первый случай гриппа

За неделю в больницы с ОРВИ обратились около 9 тысяч человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске появился первый заболевший гриппомВ Омске появился первый заболевший гриппомФото: Олег УКЛАДОВ
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В Омске зарегистрировали первого заболевшего гриппом. Человек стал носителем вируса A/H3N2 - это подтип свиного гриппа. Пока доля вирусов гриппа в регионе составила всего 6,3%. Остальные вирусы, выявленные в рамках лабораторного мониторинга, имеют негриппозную природу.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за неделю с 17 декабря по 23 декабря зафиксировано около 9 тысяч заболевших ОРВИ. Это на 12,6% ниже эпидемического порога. Для того, чтобы вирусы не распространялись так быстро, во многих школах и садиках введен карантин. Сейчас на карантин закрыты 16 групп в 14 садиках, и 58 классов в 23 школах.

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