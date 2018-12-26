В Омске задержали женщину, воровавшую в маршрутках

СЕГОДНЯ 08:40 2018-12-26T09:59:42+03:00

Причем, в последний раз она пыталась обокрасть пассажирку на глазах у полицейских

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Внимание дежуривших в районе жд-вокзала полицейских привлекла подозрительная женщина. Она периодически походила к подъезжавшим на остановку маршруткам, делала вид, что собирается зайти в салон, но в последний момент сходила.

Присмотревшись, стражи порядка узнали свою давнюю знакомую - 32-летнюю омичку, которая уже не раз была судима за кражи. А вскоре объяснилась и причина ее странного поведения.

- Через некоторое время она попыталась совершить кражу: открыла рюкзак садившейся в маршрутку девушки и вытащила кошелек, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Подозреваемую в тайном хищении чужого имущества 32-летнюю омичку задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Омску. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.