2018-12-26T09:59:42+03:00
Происшествия

В Омске задержали женщину, воровавшую в маршрутках

Причем, в последний раз она пыталась обокрасть пассажирку на глазах у полицейских
Анна МИКУЛА
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В аварии на Ленинградской площади столкнулись три авто.В аварии на Ленинградской площади столкнулись три авто.Фото: Сергей ГАПОН
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Внимание дежуривших в районе жд-вокзала полицейских привлекла подозрительная женщина. Она периодически походила к подъезжавшим на остановку маршруткам, делала вид, что собирается зайти в салон, но в последний момент сходила.

Присмотревшись, стражи порядка узнали свою давнюю знакомую - 32-летнюю омичку, которая уже не раз была судима за кражи. А вскоре объяснилась и причина ее странного поведения.

- Через некоторое время она попыталась совершить кражу: открыла рюкзак садившейся в маршрутку девушки и вытащила кошелек, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Подозреваемую в тайном хищении чужого имущества 32-летнюю омичку задержали на месте преступления и доставили в отдел полиции № 4 УМВД России по городу Омску. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

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