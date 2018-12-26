2018-12-26T08:45:01+03:00
Происшествия

В Омске поймали наркоторговцев, делавших по 20 закладок в день

Им может грозить пожизненное наказание [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские поймали трех молодых девушек и парня, которые делали закладки синтетических наркотиков. Молодые люди в возрасте т 18 до 29 лет признались, что иногда они прятали 20 доз и больше в день. Их задержали с поличным на Левом Берегу. У каждого из них нашли по 20 пакетов «соли», у одной из девушек в квартире полицейские также обнаружили крупную партию зелья.

Как сообщили в пресс-службе полиции, сейчас вина всех подозреваемых доказана, их дело передали в суд. Главным доказательством в распространении наркотиков стала переписка молодых людей в телефоне – там следователи нашли все адреса оптовых и розничных закладок.

За покушение и сбыт наркотиков в крупном размере им всем может грозить пожизненное лишение свободы.

Задержаны подозреваемые в незаконном сбыте 1200 гр соли.

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