2018-12-26T08:28:49+03:00
Общество

Родные больше месяца ищут пропавшего омича после инсульта

Анна МИКУЛА
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Всех, кто видел подходящего по описанию мужчину, просят позвонить в полицию.Всех, кто видел подходящего по описанию мужчину, просят позвонить в полицию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Павел Кузнецов ушел из дома по улице Блюхера еще 24 ноября и до сих пор не вернулся. Родственники не представляют, где мужчина может сейчас находится и обратились за помощью в его поисках в полицию. Также просят откликнуться всех, кто встречал недавно подходящего под описание человека.

Приметы: среднего телосложения, рост 185 см, лицо смуглое, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.

Одежда: черная меховая кепка, темно-серая зимняя куртка с капюшоном, темные джинсы, черные ботинки на молнии.

Мужчина пережил инсульт, может выглядеть нездорово.

При обнаружении Павла Ивановича просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 79-35-02, 79-21-93, или помочь ему добраться до городского отдела полиции № 7.

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