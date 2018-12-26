Родные больше месяца ищут пропавшего омича после инсульта

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-26T08:28:49+03:00

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Павел Кузнецов ушел из дома по улице Блюхера еще 24 ноября и до сих пор не вернулся. Родственники не представляют, где мужчина может сейчас находится и обратились за помощью в его поисках в полицию. Также просят откликнуться всех, кто встречал недавно подходящего под описание человека.

Приметы: среднего телосложения, рост 185 см, лицо смуглое, волосы темно-русые средней длины, глаза карие.

Одежда: черная меховая кепка, темно-серая зимняя куртка с капюшоном, темные джинсы, черные ботинки на молнии.

Мужчина пережил инсульт, может выглядеть нездорово.

При обнаружении Павла Ивановича просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 79-35-02, 79-21-93, или помочь ему добраться до городского отдела полиции № 7.