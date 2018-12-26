2018-12-26T08:18:56+03:00
Общество

Омичка оплачивала кредиты деньгами своего брата-инвалида

Теперь женщину будут судить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка платила за кредиты деньгами своего брата-инвалидаОмичка платила за кредиты деньгами своего брата-инвалидаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Тюкалинского района Омской области оформила опекунство над своим братом, инвалидом второй группы. Однако социальную пенсию по инвалидности, которая предназначалась родственнику, омичка не спешила тратить на него. Вместо этого она оплачивала этими деньгами кредиты и покупала продукты для себя и своей семьи.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на 44-летнюю женщину завели уголовное дело. Ее обвиняют в растрате средств, предназначенных для недееспособного брата. Материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей. Сейчас дело женщины будут рассматривать суд.

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