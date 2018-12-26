2018-12-26T08:03:23+03:00
Происшествия

В Омске водитель на «Инфинити» снес столб возле «зебры»

Инцидент произошел напротив школы № 15
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Очередное нелепое дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 25 декабря, поздно вечером в Амурском поселке. Вероятно, не справившись с управлением водитель на «Инфинити» затормозил о столб. Все произошло прямо перед пешеходным переходом возле школы № 15.

Судя по фото, попавшему в социальные сети, автомобиль от удара существенно не пострадал, а вот опора, в которую он влетел, сильно накренилась. Также с нее слетели все светофоры.

Подписчики теперь гадают, кто будет оплачивать ремонт поврежденного столба и предполагают, что об обойдется в несколько раз дороже, чем сбившая его иномарка.

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