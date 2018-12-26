Омичам на улице бесплатно раздадут мандарины
Для получения угощений нужно проехать на автобусе №20 или рассказать стих
Омичам бесплатно будут раздавать мандарины и апельсиныФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новогодняя акция «Мандариновая улыбка» пройдет в Омске 27 декабря. В этот день всем пассажирам автобуса №20 будут дарить мандарины с изображением смайлика.
Также цитрусовые угощения можно будет получить, приняв участие в новогоднем флешмобе «108 апельсинов». Их будут раздавать на пешеходной зоне между домами 31 и 29 по проспекту Мира. Апельсин выдадут прохожим, которые расскажут новогодний стих, загадку или просто улыбнутся.
Начало акции запланировано на 12.00, 27 декабря. Старт новогоднего флешмоба - остановка у ДК «Малунцева».