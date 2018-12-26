В ФСБ задержали мигрантов, пытавшихся попасть в Омск в грузовом поезде

СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-26T07:51:37+03:00

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В Омской области пресекли незаконную попытку пересечь границу. Сотрудники пограничного управления ФСБ остановили для проверки грузовой состав в районе пункта пропуска "Исилькуль". И, как оказалось, не зря. В отсеке одного из вагонов оказались непрошенные гости. Двое мигрантов из Средней Азии прятались в полувагоне и ехали из соседней республики Казахстан. Их сразу же задержали, обоим выписаны штрафы.

- Как было установлено, нарушителями оказались два изрядно выпивших гражданина, которые после застолья решили прокатиться до Российской Федерации столь экзотическим способом, - пояснили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Омской области.