В омской колонии провели утренник для детей заключенных

СЕГОДНЯ 07:56 2018-12-26T07:56:27+03:00

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В исправительной колонии №3 на улице Энтузиастов для детей заключенных устроили новогодний утренник, чтобы они могли провести время со своими семьями. Праздник подготовили педагоги школы, которая расположена на территории тюрьмы.

В пресс-службе УФСИН по Омской области сообщили, что для детей и жен заключенных построили ледовый городок и горку, организовали утренник. Развлекали детей и взрослых Дед Мороз и сказочные персонажи. Они же проводили конкурсы, раздавали сладкие призы. После развлекательной программы прошло чаепитие и мастер-класс по изготовлению новогодних открыток для пап.

- Очень хороший праздник. Мы смогли побыть все вместе, поговорить, папа поиграл с ребенком. Спасибо администрации колонии, за то, что организовывают такие семейные праздники в преддверии Нового года это особенно важно, - рассказала жена одного из осужденных.