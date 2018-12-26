Омич в костюме Деда Мороза проехал по городу на мотоцикле в -35 градусов

СЕГОДНЯ 07:34 2018-12-26T08:13:57+03:00

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Лютые сибирские морозы на несколько дней подкинули горожанам главную тему для разговоров. СМИ и соцсети пестрят пугающими сообщениями о все ниже опускающемся столбике термометра, МЧС просят быть осторожнее и теплее одеваться, границу с Казахстаном из-за стужи то закрывают, то открывают.

А вот один из местных жителей, не побоявшись непогоды, нарядился в костюм Деда Мороза и решил прокатиться по Омску на мотоцикле. Фото выложили в социальные сети. Большинство подписчиков восхитило, что он вообще отважился на такую авантюру. Ведь, чтобы завести железного коня в минус 30, ему понадобилось настоящее волшебство.