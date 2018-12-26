2018-12-26T08:04:52+03:00
Общество

Банкеты для омского облправительства обойдутся в полмиллиона

Впервые их будут проводить в ресторане «Клуб деловых людей»
Анна МИКУЛА
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На праздничные банкеты потратят 500 тысяч.На праздничные банкеты потратят 500 тысяч.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Стало известно, кто из подрядчиков проведет в 2019 году праздничные мероприятия для сотрудников облправительства. Если ранее на протяжении трех лет госконтракт выигрывал ресторан «Пеликан», то в этом году они достался другому развлекательному заведению. Как выяснилось по итогам тогров, более выгодные условия предложило руководство «Клуба деловых людей».

По условиям контракта, подрядчик должен провести серию фуршетов, банкетов, обедов, ужинов и кофе-пауз.

За 500 тысяч рублей коммерческая компания «Омск» обязуется предложить гостям «оригинальные, изысканные, заказные и фирменные блюда, блюда национальных (этнических) кухонь, десерты и напитки собственного производства». В техническом задании прописано ориентировочное меню из 80 наименований холодных и горячих закусок, супов, горячих блюд, гарниров, выпечки, десертов, алкогольных и безалкогольных напитков.

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