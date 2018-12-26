За год омичи больше 400 раз жаловались на беспредел коллекторов

СЕГОДНЯ 06:40 2018-12-26T06:40:30+03:00

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Почти каждый должник по кредитам или ипотеке рано или поздно сталкивается с работой коллекторов. Они работают по-разному, но есть фирмы, которые не перед чем не останавливаются в своей цели выбить деньги. Нередко коллекторы работают с нарушением законов. В таких случаях на вышибал денег можно жаловаться в специальный отдел Управления федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, за 2018 год таких обращений от должников к ним поступило около 440. По всем случаям приставы проводят проверку, из всего количества жалоб в 46 случаях нашли нарушения. В ведомство составили протоколы и выписали штрафы коллекторам. Отметим, что половина из жалоб на неправомерные действия коллекторов поступила на микрофинансовые организации.